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Elazığ'da amatör müzisyen, ağır hasarlı binaların yıkımına klarnetiyle eşlik ediyor

Elazığ'da yaşayan Aslan Cihan, 24 Ocak 2020 depremi nedeniyle ağır hasarlı olan binaların yıkımı sırasında vatandaşların isteği üzerine klarnetiyle çaldığı hüzünlü ezgilerle eşlik ediyor.

Elazığ'da amatör müzisyen, ağır hasarlı binaların yıkımına klarnetiyle eşlik ediyor
AA

Rızaiye Mahallesi'nde esnaflık ve amatör müzisyenlik yapan Cihan, mahalle sakinlerinin isteği üzerine ağır hasarlı bir binanın yıkımı esnasında klarnetiyle Elazığ yöresine ait duygusal bir ezgi çaldı.

Çevredekilerin bu anları içeren bir videoyu sosyal medya paylaşmasıyla görüntü ilgi odağı oldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Cihan, gelen talepler üzerine ağır hasarlı evlerinin yıkımını videoya çekerek bir hatıra olarak saklamak isteyen diğer kişilerin de isteklerine cevap vermeye çalışıyor.

Cihan, AA muhabirine, birkaç gün önce mahalledeki ağır hasarlı bir banının yıkımı esnasında bölge sakinlerinin yıkım anına klarnetiyle eşlik etmesini istediklerini belirtti.

İnsanların "emektar evlerinin" yıkılmasından dolayı hem hüzünlendiklerini hem de kentsel dönüşüm kapsamında yeni bir eve kavuşacakları için mutluluk yaşadıklarını ifade eden Cihan, onları kırmamak için bu tekliflerini kabul ettiğini dile getirdi.

Cihan, "Yıkım esnasında arkadan duygusal müzik çalmamı istediler. Ben de isteklerini kırmadım, çaldım ve sosyal medyada paylaşıldı, büyük bir beğeni geldi." dedi.

Yıkım anında klarnetiyle çaldığı duygusal müziğin büyük beğeni toplaması üzerine insanların kendisini arayıp özel günlerinde de klarnet çalmasını istediklerini aktaran Cihan, "Evleri yıkılan vatandaşlar benden kendilerine de eşlik etmemi istiyorlar, bu anı bir hatıra olarak videoya çekmek ve ölümsüzleştirmek için benden ricada bulunuyorlar. Ben de elimden geldiği kadarıyla cevaplıyorum, onları kırmamaya çalışıyorum." diye konuştu.

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