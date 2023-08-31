Elazığ'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Giriş: 31.08.2023 - 21:32 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:32
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen ambulans ile kamyonet, Cahit Dalokay Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.