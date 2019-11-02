Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde park halinde bulunan aynı marka ve modeldeki araçların teyp ile ses sistemlerini çalan şüphelerin yakalanması için çalışma yaptı.

Polis çalışmasında çalınan yaklaşık 13 bin TL'lik ses sistemlerinin şehir dışında satıldığını belirleyerek, şüphelilerin K.Ö. ve E.Ş. olduğunu tespit etti. 2 şüphelide düzenlenen operasyonla yakalanıp ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin bagaj kısmından içeri girdiği 7 araçtan ses sistemi hırsızlığı yaptığı öğrenildi.