Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti

Elazığ'da koronavirüsle mücadele kapsamında, aşılama oranı yüzde 50'yi geçti. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Elazığ'da aşılanma noktasındaki hedefimiz 441 bin ve şu anda geldiğimiz nokta 224 bin. Dolayısıyla yüzde 51'lik kısmı aşılamış durumdayız" dedi

Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti
DHA

Koronavirüsle mücadele, tüm Türkiye'de olduğu gibi, Elazığ'da da tüm hızıyla devam ediyor. Aşılanma sürecinin devam etmesiyle, normalleşmeye rağmen vaka sayılarında düşüş yaşandı. Vatandaşların aşıya daha rahat ulaşabilmesi için, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kentin işlek noktalarında aşı farkındalık çadırları kurularak, ikna edilen vatandaşlara randevusuz aşı yapılıyor. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, aşı uygulama alanlarını ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Erkaya Yırık, 441 bin kişiden, 224 bininin aşılandığını açıkladı. Vali Yırık, "Normalleşme tedbirleri sonrasında, pandemi ile mücadelede, özellikle son bir ayda aşılama sayısının fazlalaşması neticesinde, normalleşme olmasına rağmen vaka sayıları hiç yükselmedi, azalma söz konusu oldu. Elazığ'da aşılanma noktasındaki hedefimiz 441 bin. Şu anda geldiğimiz nokta ise 224 bin. Dolayısıyla yüzde 51'lik bir kısmı aşılamış durumdayız. Elazığ'ımızda bu sayıyı artırabilmek için, İl Sağlık Müdürlüğümüz, kentin en işlek caddesi İzzetpaşa'da eski valiliğimizin önünde bir farkındalık çadırı kurdu. Burada vatandaşlarımız serinlik içerisinde, hijyenik bir ortamda aşılarını gerçekleştirmektedir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Katliamla suçlanan anneanne konuştu! - Haberler
GÜNDEM Katliamla suçlanan anneanne konuştu!
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri
GÜNDEM Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz...
Tacizciden korkunç savunma! - Haberler
GÜNDEM Tacizciden korkunç savunma!
En güzel Cuma mesajları 9 Temmuz - Resimli, dualı, kısa, hadisli, ayetli Cuma mesajı ve sözleri 2021
GÜNDEM En güzel Cuma mesajları 9 Temmuz!
9 Temmuz 2021 Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet açıkldı: Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu nedir?
GÜNDEM Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu nedir?
son dakika... MSB: 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
GÜNDEM 3 terörist etkisiz hale getirildi
CHP Bursa Milletvekili Kayışoğlu, TBMM kürsüsünden "Dadaloğlu" türküsünü söyledi
GÜNDEM TBMM Genel Kurulu'nda 'türkülü' müzik yasağı tepkisi
2021 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Üniversite sınav sonucu açıklanıyor
GÜNDEM 2021 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bakan Pakdemirli'den son dakika açıklaması: Marmaradan çıkan balıkların yenmesi... - Haberler
GÜNDEM Pakdemirli'den Marmara Denizi açıklaması
2021 2022 okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı: 2021 2022 okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitim...
GÜNDEM 2021 2022 okullar ne zaman açılacak?