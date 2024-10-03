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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da atlı jandarma denetimi | Son dakika haberleri

        Elazığ'da mesire alanında atlı jandarma denetimi

        Elazığ'da atlı jandarma ekipleri, önleyici kolluk faaliyetlerine devam ediyor. Atlı ekip, mesire alanında denetin gerçekleştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:49
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        Elazığ'da atlı jandarma denetimi
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        Elazığ İl Jandarma Komutanlığı atlı jandarma ekibi, Cip Mesire alanında önleyici kolluk devriyesinde bulundu.

        Atlı jandarma, mesire alanını kullanan vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri ve yasak olan bölgelerde ateş yakılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

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        #yerel haberler
        #Elazığ Haberleri
        #Atlı jandarma
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