DHA

Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, kente daha iyi hizmet verebilmek ve trafik yoğunluğunu indirmek amacıyla 2 adet ATV'yi sahaya sürdüklerini belirterek, "Bu ATV'lerimiz trafikte pratik olduğu için özellikle Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Kapalı Çarşı, Saray Cami ve Şıra meydanı civarındaki dar sokaklarda buralarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna müdahale etmek amacıyla kullanıyoruz. Elazığlı hemşerilerimizden hatalı park konusunda daha duyarlı olmalarını istiyorum. İkinci sıra park ve hatalı park trafikte sıkışıklığa ve yoğunlaşmaya sebebiyet veriyor. Biz de gerek şahin unsurlarımız gerek ATV'li unsurlarımız ile bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla sürekli sahadayız" dedi.