Elazığ'da baraja giren 2 arkadaş boğuldu 0:00 / 0:00

İHA

Elazığ'da kayısı kasalarını yıkarken serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş, boğularak can verdi.

Olay, Baskil ilçesi Suyatağı köyü Kale mezrasında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ozan Alanur (21) ve Malatya'dan misafir olarak yanına gelen arkadaşı Mahmut Çelik (22), kayısı kasalarını yıkarken serinlemek için Karakaya Barajı Gölü'ne girdi.

Gençler, bir süre çırpındıktan sonra suda kayboldu. Çevredeki vatandaşların baraj gölünden çıkardığı gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından gençlerin cansız bedenleri otopsi için üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.