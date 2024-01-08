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        Haberler Gündem Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:01 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:01
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        Elazığ'da kaza: 1 ölü
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        Elazığ-Malatya kara yolunun 45'inci kilometresinde E.A'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan Ramazan Bulut olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Elazığ
        #Ramazan Bulut
        #haberler
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