Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 08.01.2024 - 19:01 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:01
Elazığ-Malatya kara yolunun 45'inci kilometresinde E.A'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Ramazan Bulut olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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