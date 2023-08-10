Elazığ'da çay ocağına pompalı tüfekli saldırı: 6 yaralı
Elazığ'da seyir halindeki araçtan çay ocağına pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı
Elazığ'da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan çay ocağına, seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda çay ocağında oturan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.