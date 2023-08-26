Elazığ'da çıkan çatı yangını 3 saatte söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Sürsürü Mahallesi Hilal Sokak´taki 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi.

Çatıda henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, binanın bütün çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.