Elazığ'da çıkan yangında 250 dönüm ekili alan zarar gördü
Elazığ'da çıkan yangında üzüm bağı ve meyve ağaçlarından oluşan 250 dönümlük alan zarar gördü
Merkeze bağlı Bölüklü Köyü'nde kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle üzüm bağı ve meyve ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Köylülerin de desteğiyle yürütülen çalışma sonucu yangın söndürüldü.
Yangının üzüm bağı ve meyve ağaçlarından oluşan 250 dönüm alanda zarara yol açtığı belirtildi.
Bölüklü köyü muhtarı Hasan Koçak, yangının elektrik direğinden kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, bu konuda önlem alınmasını istedi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.