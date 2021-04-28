Elazığ'da çok miktarda sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, il dışından sahte temizlik malzemesi getirileceği bilgisine ulaştı.Yürütülen çalışmada İ.H.K. idaresindeki kamyonette yapılan aramada farklı markalarda sahte olduğu değerlendirilen 500 litre çamaşır suyu, 573 kilogram toz deterjan, 980 litre sıvı deterjan ve 142 şampuan bulundu.Gözaltına alınan İ.H.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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