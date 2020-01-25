Elazığ'da deprem sonrası yangın

Elazığ’da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstasyon Caddesi'ndeki bir binada büyük bir yangın çıktı. İHA'nın haberine göre, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor.
Yangının doğalgazdan çıktığı belirtildi.
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