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Elazığ'da depremde ağır hasar alan binada kısmi çökme

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar aldığı için tahliye edilen ve yıkım kararı alınan binanın bir kısmında çökme meydana geldi

Elazığ'da depremde ağır hasar alan binada kısmi çökme
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar alan ve tahliye edilip yıkım kararı verilen 2 katlı binanın bir kısmı çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı binada ağır hasar oluştu. DHA'nın haberine göre; yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından bina tahliye edilerek, yıkım kararı verildi.

Tahliyesi biten binanın bir kısmı, dün saat 22.00 sıralarında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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