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HaberlerGündemElazığ'da depremin 38'inci saatinde 46'ncı mucize geliyor!

Elazığ'da depremin 38'inci saatinde 46'ncı mucize bekleniyor!

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor

elazığ deprem
HABERTURK.COM

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı'nda enkaz altından kurtarma çalışmaları sürerken, 38'inci saatte ekipler yeni sedye istedi. Çalışmalar sonucu 1 kişi enkaz altından çıkarılırken durumu henüz netlik kazanmadı. Ekipler ikinci kişi için de sedye isterken çalışmalarını sürdürüyor. 

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da çöken Dilek Apartmanı'nda enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor. 

2 kişinin enkaz altından çıkarılacağı iddiası üzerine sedyeler ve ambulanslar yanaştırıldı. 

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