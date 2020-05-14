Elazığ'da depremzede 500 çocuğun bayramlık sevinci

AA

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği, 24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aldıkları bayramlık kıyafetleri ev ev dolaşarak dağıtıp, çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, üyelerin ve hayırseverlerin desteği ile zor durumda olan ailelerin çocuklarını bayram öncesi sevindirmek istediklerini söyledi.

Depremden etkilenen çocukların durumuna işaret eden Erdoğan, "Bu süreçte en çok çocuklarımız etkilendi. Evlerinde kalmak zorunda kaldılar. Bizler de bayramlık elbise alarak çocuklara bayram sürprizi yaptık. Onların yüzlerindeki tebessümü sevinci görmek bize daha çok büyük bir mutluluk kattı. Çocuklara bugün 4 saatliğine dışarı çıkma izni vardı. Çocuklar bu sayede hem bayramlıklarını alarak, hemde dışarıda parklarda eğlenerek iki sevinci bir arada yaşadı. " diye konuştu.

İki çocuk annesi Müzeyyen Barut, eşinin depremden dolayı işsiz kaldığını söyledi.

- "Çocuklarımız getirilen bu yeni güzel kıyafetleri giyecek"

Bu zor günlerde hayırseverlerin bayramlık alarak çocuklarını mutlu ettiğini anlatan Barut, "Koronavirüsten dolayı da sıkıntıya girdik. Dışarı çıkamıyoruz. Eşinin çalışamadığı içinde sıkıntı yaşıyoruz. Allah razı olsun çocuklarımıza bayramlık getirdiler. Çok mutlu olduk. Bayramızı evde geçireceğiz ama çocuklarımız getirilen bu yeni güzel kıyafetleri giyecek." diye konuştu.

İki çocuk annesi Şeyma Yakak da eşinin işsiz olduğunu vurgulayarak, "Eşim çalışmadığı için çocuklarımıza bayram kıyafeti alamamıştık. Evimize bayram kıyafeti getirip, sürpriz yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.