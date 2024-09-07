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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da din kültürü öğretmeni evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Elazığ'da din kültürü öğretmeni evinde ölü bulundu

        Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınmayan 28 yaşındaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nurullah Kaya, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 02:13 Güncelleme: 07.09.2024 - 02:20
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        Din kültürü öğretmeni evinde ölü bulundu
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        Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınmayan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nurullah Kaya (28), evinde ölü bulundu.

        Hankendi Ortaokulu'nda görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nurullah Kaya'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        DHA'nın haberine göre; Kaya'nın yalnız yaşadığı eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde, Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Kaya'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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