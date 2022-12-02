Emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalışan alkollü sürücü, gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Elazığ'da emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalışan alkollü sürücü, gözaltına alındı

Elazığ'da alkollü sürücü, otomobiliyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne girmeye çalışınca, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Otomobilinden inen şüpheli, gözaltına alındı

Elazığ'da emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalışan alkollü sürücü, gözaltına alındı
Emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalışan alkollü sürücü, gözaltına alındı
0:00 / 0:00
DHA

Elazığ'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Otomobilden inen ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Bunun üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı. DHA'nın haberine göre; havaya açılan ateşin ardından otomobilini durdurup araçtan inen sürücü, gözaltına alındı.

Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üsküp nerede, hangi ülkede? Geleneksel Üsküp yemekleri neler? Üsküp'te gezilecek yerler nereler?
GÜNDEM Üsküp nerede, hangi ülkede?
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 31 tutuklama
GÜNDEM Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 31 tutuklama
Bulgaristan sınırında bir düzensiz göçmen donarak öldü
GÜNDEM Bulgaristan sınırında bir düzensiz göçmen donarak ...
Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır, hangi dualar, sureler okunur?
GÜNDEM Diyanet ile cuma namazı kılınışı
2 Aralık 2022 Cuma namazı saatleri! Cuma namazı ne zaman, bugün saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara 81 il cuma namazı vakitleri...
GÜNDEM 2 Aralık 2022 Cuma namazı saatleri!
Resim Hayırlı Cumalar mesajları 2022! 2 Aralık 2022 yeni, dualı, kısa, uzun Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri!
GÜNDEM Resim Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!
İşte yeni taksi! 8+1, damalı, yüzde 30 pahalı
GÜNDEM İşte yeni taksi! 8+1, damalı, yüzde 30 pahalı
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
GÜNDEM AÖF sınav giriş belgesi için gözler Anadolu ...
TOKİ kura tarihleri takvimi | 2022 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
GÜNDEM TOKİ kura tarihleri 3. etap takvimi
Spotify 2022 özeti GELDİ! Spotify Wrapped nasıl, nereden bakılır? İşte Spotify yıllık özet ile en çok dinlediklerim listesi
GÜNDEM Spotify Wrapped 2022 açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.