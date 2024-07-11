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        Haberler Gündem Elazığ'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Elazığ'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 23:14 Güncelleme: 11.07.2024 - 23:14
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        Evdeki yangında bir kişi dumandan etkilendi
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        İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Yeni Mahalle Birlik Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katındaki evini ateşe verdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri de ayağını burktu.

        Dumandan etkilenen kişi ile itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerce söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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