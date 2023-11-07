Elazığ'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yusuf M. idaresindeki hafif ticari araç, Elazığ-Pertek karayolu Salkaya köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sürücü Yusuf M. kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.