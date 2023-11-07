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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Elazığ'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 00:33 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:34
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        Elazığ'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Yusuf M. idaresindeki hafif ticari araç, Elazığ-Pertek karayolu Salkaya köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sürücü Yusuf M. kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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