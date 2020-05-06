Elazığ'da iki otomobil koyun süresine çarptı, 2 kişi yaralandı, 20 koyun telef oldu

AA

Alınan bilgiye göre, Elazığ Malatya kara yolu 10. kilometresinde Çağlar Süt idaresindeki 23 ES 496 plakalı otomobil ile Emir Deniz'in kullandığı 23 LB 7559 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.Kazada, 20 hayvan telef oldu. Hafif yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü sağlandı.Araçların ve telef olan hayvanların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.