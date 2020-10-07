Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında alınan bir istihbarat üzerine A.A. ve S.A'yı takibe aldı.

A.A. ve S.A'nın otomobil ile kente kaçak malzeme getirdiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda iki şüpheliyi yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada, 16 powerbank, 3 müzik çalar, 45 şarj cihazı, 16 bluetooth hoparlör, 90 USB kablo ve 220 cep telefonu aksesuarı olmak üzere toplam 390 parça gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.