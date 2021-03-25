Elazığ'da kar yağışı tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresini beyaza bürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Elazığ'da kar yağışı tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresini beyaza bürüdü

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünen tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresi güzel manzaralar oluşturdu.

Elazığ'da kar yağışı tarihi Harput Mahallesi ve Hazar Gölü çevresini beyaza bürüdü
AA

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andıran tarihi Harput Mahallesi, beyaz örtüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü ise yağışın ardından 2 bin 374 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağı ile güzel görüntüler sundu.

Meteoroloji verilerine göre, 27 Mart'a kadar alçak kesimlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Belgin Doruk vefatının 6'ncı yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANATKüçük Hanımefendi anılıyor
Mardin'de Bollywood filmi çekilecek
KÜLTÜR-SANATBollywood Mardin'de
Robot Sophia’nın sanat eseri 688 bin 888 dolara satıldı
KÜLTÜR-SANATRobot Sophia yapmıştı... Satıldı!
Dünya Tiyatro Günü'nde Okuma Tiyatrosu
KÜLTÜR-SANATOkuma Tiyatrosu
Dr. Khalid El-Rouayheb'in katılımıyla gerçekleşti
KÜLTÜR-SANATDr. Khalid El-Rouayheb katıldı
REKOR TABLO! Son dakika: Dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı!
KÜLTÜR-SANATDünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara ...
Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü Nevra Serezli'nin
KÜLTÜR-SANATBu yılki sahibi Nevra Serezli
'Camerata Barok İstanbul' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT'Camerata Barok İstanbul' İş Sanat'ta
7 ayda tamamlandı! Dünyanın en büyük tuval resmi rekor fiyata satıldı - Haberler
KÜLTÜR-SANATDünyanın en büyüğü... Rekor fiyata satıldı!
'Zevkler ve Renkler' tartışmaya açılıyor
KÜLTÜR-SANAT'Zevkler ve Renkler' tartışmaya açılıyor