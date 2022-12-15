DHA

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir (56), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolu 35'inci kilometresinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Parlakdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Parlakdemir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.