Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Elazığ'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi

Elazığ'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü
DHA

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir (56), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolu 35'inci kilometresinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Parlakdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Parlakdemir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kaç yaşında, evlimi, serveti nedir?
GÜNDEM Bernard Arnault kimdir?
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2023 Ocak ayı Yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM Asgari ücret 3. toplantı ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı yapıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı!
Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın
GÜNDEM Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın çıktı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 personel/işçi alımı noter kura çekimi ne zaman yapılacak ve kura sonuçları hangi gün açıklanacak?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi!
Siyasi yasak nedir, ne demek ve ne anlama gelir? Siyasi yasak anlamı nedir, yasak gelirse ne olur ve belediye başkanlığı düşer mi?
GÜNDEM Siyasi yasak nedir?
MEMUR ZAMMI 2023 Ocak tahmini: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç lpara olacak? En yüksek ve en düşük memur maaşı zam tahmini senaryoları
GÜNDEM Memur maaş zammı netleşiyor! İşte zam tahminleri
EYT SON DAKİKA: Sona gelindi, gözler Aralık sonunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklamalar... EYT son durum nedir ve yaş sınırı nasıl olacak?
GÜNDEM EYT'de sona gelindi! Gözler o tarihe çevrildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.