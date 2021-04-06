Elazığ'da konteyner kentlerde geçici barınan depremzedelere 5,5 ton hijyen kolisi yardımı yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince okulun Kimya Üretim Atölyesinde üretilen el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi hijyen ürünlerinin yer aldığı koliler, 65 yaş üstü depremzede ailelere ulaştırılıyor.