Kentin Üçpınar Köyü kırsalındaki orman arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Keban Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
AA'nın haberine göre, yangında 3 dönüm orman arazisi zarar gördü.
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