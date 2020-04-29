Elazığ'da koronavirüsü yenen aile

AA

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif çıkmış bir ailenin, gönüllü plazma bağışçısı olduğunu söyledi.

Kovid-19'un Çin'den başladığını ve dünyaya büyük bir salgın olarak yayıldığını anımsatan Demirdağ, ülke olarak da bu hastalıktan kurtulabilmek için topyekun mücadele ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda hastanelerine bir ay önce hastalık şüphesiyle gelen bir ailenin testlerinin pozitif çıktığını kaydeden Demirdağ, "Yaklaşık bir ay önce Kovid-19 hastalığı nedeniyle hastanemize yatan bir ailenin gönüllü olarak donör olmayı kabul etmişlerdi. Bu ailemizden kan alıp plazmadan ayırdıktan sonra ihtiyacı olan hastalara bu plazmayı ulaştırmak amacıyla bu işlemi başlattık." dedi.

Hastalığı yenenlerin 14 gün geçtikten sonra plazma bağışçısı olabileceğini vurgulayan Demirdağ, hastadan alınan iki numunenin de negatif olması gerektiğine dikkati çekti.

Demirdağ, "Tedavi altına alınan hastaya yoğun bakıma girmeden kısa süre önce vermek lazım. Plazmada antikorlar var. Hastalık daha rahat seyrediyor." dedi.

- "Bir bağışçı iki kişiye yardımcı oluyor"

Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Mustafa Merter de hastanede tedavi olan baba, anne ve iki kız çocuğunun bağışçı olmalarının örnek teşkil ettiğini söyledi.

Gözütokların, bağış yapan ilk aile olduklarına işaret eden Merter, bu etkili tedaviyi il ve bölgeye kazandırmaya çalıştıklarını aktardı.

Alınan plazmaların her hastaya verilebileceğini anlatan Merter, "Plazmayı 60 yaş altı ve 18 yaş üstü, bulaşıcı hastalığı olmayan kişilerden alınabiliyor. Bir bağışçı iki kişiye yardımcı oluyor, topladığımız plazmayı bir yıl boyunca saklayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bir can kurtarıyorsak ne mutlu bize"

Kovid-19'u yenerek plazma bağışında bulunan 46 yaşındaki Adem Gözütok da bir ay önce eşinde ilk belirtilerin olması nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesine başvurduklarını söyledi.

Daha sonra kendisinin ve 2 kızının da testlerinin pozitif çıktığını ve tedavinin ardından hastalığı yendiklerini anlatan Gözütok, ailece bağışçı olmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Gözütok, "Tedavimiz bitti, taburcu olduk. Diğer hastalar için bizden kan istediler. Bir can kurtarıyorsak ne mutlu bize. İki kızım ve eşimle kan vereceğiz." ifadelerini kullandı.