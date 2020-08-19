Elazığ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

AA

Vali Erkaya Yırık, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Gazi Caddesi'nde iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Esnaftan iş yerlerindeki tedbirlerine ilişkin bilgi alan Yırık, temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yırık, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldığını söyledi.

Salgının ilk görüldüğü andan itibaren ülke olarak büyük mücadele verildiğini kaydeden Yırık, son haftalarda insanların toplu alanlarda yakın temas ve diğer kurallarda oluşan aksaklıklar dolayısıyla denetimleri arttırdıklarını bildirdi.

Mevsim dolayısıyla insanların birbirleriyle temasının daha çok olduğunu vurgulayan Yırık, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızın bu mevsimin özelliği dolayısıyla düğün, nişan, kına, sünnet gibi birtakım törenlerin arttığı, taziyelerin oluştuğu bu ortamlarda zaman zaman kuralların ihmal edilebildiğine şahit oluyoruz. Vatandaşlarımız kuralları ihmal ettikçe sayının çoğalabileceğine dikkat çekiyoruz. Vatandaşlarımızın temizlik, maske ve mesafenin koronavirüse karşı etkili yöntem olduğunu vatandaşlarımıza anlatıyoruz."

Denetimleri tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte yaptıklarını belirten Yırık, "Israrla bilinçlendirmeye, rehberlik etmeye devam ediyoruz. Çünkü talihsizlikler insanların açık bıraktığı kapıdan içeri sızar diye bir cümle var. Onun için önce tedbir sonra takdir. Virüs öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor. Tedbirsizliğin insanlarımıza zarar vermemesi için salgını ısrarla anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.