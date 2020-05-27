DHA

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00’da sona ererken, Elazığ’da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. İl dışından kente gelenler 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Karantinaya uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası ile ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecek. Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Elazığlılar, sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil, il genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 TL para ve ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir." dedi