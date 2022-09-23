Midibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 0:00 / 0:00

İHA

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa midibüs çarptı. Yaralanan kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. idaresindeki midibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki E.T. isimli çocuğa çarptı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; yaralı kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.