Elazığ'da olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan Narin Yürek (70), sabah hava almak için balkona çıktı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ DHA'da yer alan habere göre dengesini kaybeden yaşlı kadın, 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü fark eden esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADIN HASTANEDE CAN VERDİ Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.