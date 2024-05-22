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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da Narin Yürek 4. kattan otomobilin üzerine düştü hayatını kaybetti

        4. kattan otomobilin üzerine düşmüştü!

        Elazığ'da, hava almak için balkona çıkan ve dengesini kaybederek 4. kattan park halindeki aracın üzerine düşen 70 yaşındaki Narin Yürek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:15
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        4. kattan otomobilin üzerine düşmüştü!
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        Elazığ'da olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan Narin Yürek (70), sabah hava almak için balkona çıktı.

        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre dengesini kaybeden yaşlı kadın, 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü fark eden esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YAŞLI KADIN HASTANEDE CAN VERDİ

        Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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