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        Haberler Gündem Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:43 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:43
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        Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
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        O.A'nın kullandığı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Elmalı köyü mevkisinde D.E. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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