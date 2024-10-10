Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 10.10.2024 - 00:43 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:43
O.A'nın kullandığı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Elmalı köyü mevkisinde D.E. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ