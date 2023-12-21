Elazığ'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı
Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen midibüs ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı
Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
O.Ç. idaresindeki otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen K.Ş'nin kullandığı midibüsle çarpıştı.
MİDİBÜS YAN YATTI
AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle midibüs yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.