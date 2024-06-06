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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

        Elazığ'ın Palu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 09:49 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:49
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        Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
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        Palu'ya bağlı Çekembağları mevkisinde A.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralılardan Hakan Bakır, sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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