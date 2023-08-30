Elazığ'da sağanak! 2 köy yolu tahrip oldu Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle iki köy yolu tahrip oldu

Baskil ilçesine bağlı Karagedik ve Karpuzlu köylerinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak, su taşkınlarına neden oldu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Taşkın nedeniyle iki köyün yolu tahrip olurken, bazı bağ ve bahçeler de zarar gördü.

Ekiplerin oluşan zararın tespiti için çalışma yapacağı öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.