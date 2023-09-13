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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

        Elazığ'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 02:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 02:58
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        Elazığ'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
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        Elazığ'da silahlı kavga sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı.

        AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada açılan ateşte 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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