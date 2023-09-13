Elazığ'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Giriş: 13.09.2023 - 02:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 02:58
Elazığ'da silahlı kavga sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı.
AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada açılan ateşte 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.