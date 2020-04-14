Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

AA

Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde bulunan bir tekel bayisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, adı henüz öğrenilemeyen bir kişi başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına alırken diğerlerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.