Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 01.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:38
Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, bir araçtan caddede yürüyen kişilere tabancayla ateş edildi.
Saldırıda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.