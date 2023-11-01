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        Haberler Gündem Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:38
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        Elazığ'da silahlı saldırı: 2 yaralı
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        Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, bir araçtan caddede yürüyen kişilere tabancayla ateş edildi.

        Saldırıda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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