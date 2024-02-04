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        Haberler Gündem Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Elazığ'da silahlı saldırı: 2 yaralı

        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 01:14 Güncelleme: 04.02.2024 - 01:14
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        Elazığ'da silahlı saldırı: 2 yaralı
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        Kırklar Mahallesi Altınoluk Sokağı'na gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kıraathanenin önündeki kişilere tabancayla ateş açıp kaçtı.

        Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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