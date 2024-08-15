Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Elazığ'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisi Baskil ilçesi kavşağında M.Ö. idaresindeki silobas dorse takılı TIR ile Z.T'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile 4 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.