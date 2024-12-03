Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 03.12.2024 - 00:21 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:21
A.Y'nin kullandığı otomobil ile S.K. idaresindeki TIR, Saraybahçe köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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