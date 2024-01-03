Elazığ'da TIR'ın dorsesinde 138 kilogram skunk bulundu
Elazığ'da istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, TIR'ın dorsesine gizlenmiş 138 kilogram skunk ele geçirdi. Şüpheli TIR sürücüsü, ekiplerce gözaltına alındı
Elazığ'da TIR'ın dorsesine gizlenmiş 138 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Ü.K'nin bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe alınan şüphelinin kullandığı briket yüklü TIR, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesi mevkisinde durduruldu.
Narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine TIR'ın dorsesindeki briketler iş makinesiyle boşaltıldı. Detaylı aramada TIR'ın dorsesinin tabanına gizlenmiş vakumlu poşetlerde 138 kilogram skunk bulundu.
Şüpheli Ü.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.