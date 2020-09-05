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Elazığ'da trenin traktöre çarptığı kazada bir kişi ağır yaralandı

Elazığ'da trenin çarptığı traktör ikiye bölündü, bir kişi ağır yaralandı

Elazığ
İHA

Kaza, merkeze bağlı Hankendi köyü sınırlarında kontrolsüz hemzenin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan köye dönen Sedat Gür idaresindeki plakasız traktör, hemzeminden geçmeye çalıştığı sırada, Malatya istikametinden Diyarbakır yönüne giden yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle birlikte traktör ikiye bölündü.Kazada, traktör sürücüsü Gür ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Gür'ün traktörü yeni aldığı öğrenildi.

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