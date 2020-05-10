Elazığ'da üniversite öğrencileri sağlık çalışanı anneleri unutmadı

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Elazığ'da Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi bünyesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla sağlık kuruluşlarında çalışan anneleri hastanede ziyaret etti.

Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına gönüllü destek veren gençler, hastanelerdeki sağlık çalışanı anneleri ziyaret etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına uyarak sağlık çalışanlarıyla sohbet eden gençler, onlara çiçek ve hediye verdi.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, ülkenin çıkarları için sağlık sektöründe hiç durmadan çalışan kadınların Anneler Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınının en büyük kahramanının, sağlık çalışanları olduğunu belirten Eğit, "Bu sıkıntılı süreçte kendi çocuklarını evlerinde bırakıp aylarca vatandaşların sağlığı için çalışan anneleri yalnız bırakmadık. Onları az da olsa mutlu ettiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu kötü günler en kısa sürede geçer annelerimize sarılabildiğimiz bir Anneler Günü geçiririz Sağlık çalışanlarımızın emekleri çok büyük, onlara ne yapsak azdır. Bu süreçte dualarımız onlarla beraber. Hastalığın ilk başladığı günden itibaren şimdiye kadar onlar ailelerini görmeden vatandaşlara hizmet ettiler. Günlerce evlerine gitmediler, bu süreçte hepimizin annesi oldular." ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Servisi'nde görevli, 2 çocuk annesi hemşire Şükran Kaçar, gençlere duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür ederek "Anneler Günü olmasına rağmen ülkemiz için çalışmak zorundayız." dedi.

Gülten Kaya da 17 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını belirterek, "Vatandaşların sağlığı için fedakarlık yapıyoruz. Gençlerimiz gelip Anneler Günü'müzü kutladı. Çok hoşumuza gitti, hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.