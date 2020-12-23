AA

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce 2020 yılında üretimi gerçekleştirilen 5 milyon yavru pullu sazan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan baraj gölleri ile göletlere bırakıldı.

Keban ilçesinde yer alan Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki yavru balık üretim istasyonlarında bu yıl 5 milyon pullu sazan üretimi gerçekleştirildi.

Ekonomik değeri olan yavru pullu sazanlar, mevcut rezervuarlardaki balık popülasyonunun korunması, ticari ve amatör avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ihtiyaç duyulan baraj göllerinin balık takviyesinde kullanıldı.

- 29 yılda 149 milyon yavru balık üretimi gerçekleştirildi

DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1976 yılında Keban Barajı'nda su tutulmasıyla faaliyetlerine başlayan şube müdürlüğünün ilk dönemlerinde daha çok, inşa halindeki baraj göllerinde rezervuar saha etüdü, su tutma süresini tamamlayan baraj göllerinde ise limnolojik etüt çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

1991'den itibaren yavru balık üretim faaliyetlerine başlandığını ve gelinen noktada, uzun yıllar modern yöntemlerle kitlesel yavru balık üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Dündar, şöyle devam etti:

"Üretim tesislerimizde bugüne kadar üretimi gerçekleştirilen pullu sazan, gökkuşağı alabalığı, ot sazanı, gümüş sazanı ve yayın balığı türleri, başta sorumluluk sahamızdaki Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgelerinde yer alan toplam 66 baraj gölü ile 38 DSİ ve 87 çeşitli kurumlara ait göletlerin balıklandırılmasında kullanıldı. Geçen 29 yıllık süreçte yaklaşık 149 milyon yavru balık üretilerek, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için baraj ve gölet rezervuarlarına bırakıldı. Bu şekilde mevcut rezervuarlardaki balık popülasyonları korunarak, geçimlerini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlarımızın sosyoekonomik gelişimine katkı sunulmuştur."

- Salgın nedeniyle üretim pullu sazan ve yayın balığı ile sınırlı tutuldu

Dündar, Keban ilçesinde yer alan üretim tesislerinde, yıllık 5 milyonun üzerinde pullu sazan, 100 bin ot sazanı, 10 bin yayın balığı ve 1 milyon da yavru alabalık üretim kapasitesine sahip olduklarını dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki üretimlerini pullu sazan ve yayın balığı ile sınırlı tuttuklarını aktaran Dündar, şöyle konuştu:

"Sazan, yayın balığı ve ot sazanı, ılık su balıkları olduğundan, bunların sağım dönemleri haziran ve temmuz ayları içerisindedir. Bu aylarda üretimini yaptığımız yavru balıklarımızın beton ve toprak havuzlarda bakım ve beslemesini yapıyoruz. Akabinde belirli bir boya gelen yavru balıklarımızı hasattan sonra baraj göllerinin balıklandırılmasında kullanmaktayız. Bu yılki hedeflerimiz doğrultusunda 5 milyon yavru pullu sazan üretimi gerçekleştirerek bunları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan baraj ve gölet gibi su rezervuarlarıyla buluşturduk."

- Yerli turna, şabut ve siraz balığı üretimi de hedefleniyor

Dündar, üretilen yayın balıklarını ise et obur bir tür olmalarından dolayı diğer balık türlerine zarar vermemesi için doğal yaşam alanları olan Kızılırmak ve Yeşilırmak üzerindeki baraj göllerine takviye amaçlı bıraktıklarını kaydetti.

Farklı balık türlerinin kitlesel üretimi için deneme çalışmaları da yürüttüklerini vurgulayan Dündar, "Şube müdürlüğümüzce üretimi yapılan türler arasına halk tarafından beğenilerek tüketilen yerli turna, şabut balığı (barbus esocinus) ve Hazar Gölü'nün siraz balığını da almış durumdayız. Bunlarla ilgili araştırmalarımız devam etmektedir. Özellikle Çin orjinli bir balık türü olan gümüş sazanı ve Hazar Gölü'ne has siraz balığının tesislerimizdeki ilk deneme üretimlerini başarı ile gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

,İsmail Şen