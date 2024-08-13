Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde 6 parça halinde 378,98 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.