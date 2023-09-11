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        Haberler Gündem Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve 38 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 19:38 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:38
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler, 38 suç kaydı olduğu tespit edilen A.Ö'nün üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan folyo, makas ve bant ele geçirdi.

        A.Ö, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alında.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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