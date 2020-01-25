Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 yenerken 2. golü atan Vedat Muriç, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlk olarak Elazığ'daki depremle ilgili konuşan Vedat, üzücü bir haber verirken "Elazığ'da Malatya'da yaralılara acil şifalar. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanının başına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum" ifadelerini kullandı.

Vedat sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇOK YORULDUM"

"Geldiğim günden beri ilk defa bu kadar yorulduğumu hissettim, gerçekten tempolu oldu. Rakibin orta sahasında da tempolu oyuncular var normalde, onlar da nefes nefese kaldı. Rakibe pozisyon vermememiz sevindirici bir olay, ilk haftalarda bunu pek fazla başaramıyorduk. Çok pozisyona giriyoruz ama daha çok atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar net pozisyona girdikten sonra farkı açmamız gerektiğini düşünüyorum. Skoru aldık, 3 puanı aldık, önemli bir galibiyet aldık. İnşallah bu galibiyet şampiyonluğu ateşleyen bir galibiyet olacak.



"MAX'IN GOLÜNDE 'SABİT KALMAYAYIM' DEDİM"

"Forvetim, golle tartılan bir mevkide oynuyorum. Fenerbahçe gibi bir camiada, bir forvetin daha skorer olması gerektiğini düşünüyorum. Çok daha netlerini kaçırıp, belki daha zorlarını attım ama daha skorer olmam gerekiyor. Max'ın golünde sabit kalmayayım istedim ve atamasa bile ben döneni tamamlayayım dedim. En azından defansı çekeyim dedim ya da. Burada kim atarsa atsın, sonunda şampiyon olduğumuzda herkesin payı oluyor golde."

"GOLÜN TAMAMI RODRIGUES'E YAZAR"

"Rodrigues tesiste benim oda arkadaşım, maçtan önce sürekli konuşuyoruz. Bugün sağda oynadı, ilk kez sağda oynadı. Birkaç kez denedi, golde bana topu atacağına emindim. Zamanlaması çok iyi oldu, gol oldu. Max'ın golü 1,5 bana yazar diyorsunuz ya, bu golün de tamamı Rodrigues'e yazılır. Sağda oynarken çekip sola alamayacağı için keseceğini söylüyorduk."

"HAKEME 'SEN ÖYLE DİYORSAN ÖYLEDİR' DEDİM"

"Penaltı pozisyonunda Epureanu topa müdahale etseydi ben sarı kart görecektim. Bana müdahalesi oldu. Ben kimseyi kırmamaya çalışıyorum sahada, 90 dakika sonunda bitiyor. Hakeme 'sen öyle diyorsan öyledir hocam' dedim. Ben futbolcu olmak isterim derim başkan mı teknik direktör mü futbolcu mu olmak istersin derseniz. Başkanın da, teknik direktörün de işi çok zor gerçekten.

"FELAKETTEN KIL PAYI DÖNÜLDÜ"

"Felaketten kıl payı dönüldü. Bilerek kart gördü deniliyor, nereden biliyorsunuz? Ceza geldi diyelim, neye dayanarak veriliyor? Çok fazla konuşmaya gerek yok aslında iş işten geçtikten sonra ama perşembe gününe kadar telefonun şarjı yoktu, kabloyu taktım ve sürekli sayfayı yeniliyordum ne olacak diye. Bu bile çok yoruyor insanı, çok stresli oluyor insan."

"HAKEMDEN ÖZÜR DİLEDİM"

"Topa vuruşum sarı kart gerektirir mi, tartışılır ama diğer taraftan olaya bakarsak, rakip benim önüme atmasam topu, ben nasıl sarı kart görecektim? Hakemden özür de diledim zaten, nabız 180, rakip hızlı başlamasın diye öyle bir hamle yaptım. Bunun sevki bile hukuka aykırı bir olay. Daha kötüsü, oyçokluğu ile karar verildi, bilerek yaptı diyenler var hala, çok acı bir durum. Golden sonra gider köşe bayrağına vurursun, direkt kart zaten. Ben dürttüm topu, buradan niyet aramak, bilinçli kart gördü demek gülünç bir olay. Faciadan kılpayı dönüldü."

"TRABZON'U ERKEN GOLLE ÇÖZERİZ"

"Bizim Trabzon'a nasıl bir havada gideceğimiz önemliydi, 4'te 4 ile gidiyoruz, olabilecek en iyi şekilde gidiyoruz. O deplasmanın atmosferi farklı olacak ama kadro kalitemizin Türkiye'nin üzerinde olduğunun farkındayız ve 5-6 maçtır oyunumuzun oturduğunu düşünüyorum. Trabzon'da maçı, başında bulacağımız bir golle çok rahat çözeceğimizi ve 3 puanla döneceğimizi düşünüyorum."