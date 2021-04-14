Elazığ'da yaban hayatın devamlılığı için başlatılan su seferberliği amacına ulaşıyor

İftara ne kadar kaldı?

AA

Elazığ'da, yaban hayatının devamlılığı için başlatılan uygulama kapsamında, su olmayan yüksek dağ kesimlerine yerleştirilen sıvatlardan (su yalağı) dağ keçilerinin su içmesi fotokapan ile görüntülendi.

Kış ayları boyunca yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için dağlık bölgelere bu yıl 15 ton yem bırakan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ Şube Müdürlüğü, yüksek rakımlı bölgelerdeki yaban hayvanları için su seferberliği başlattı.

Yaban hayvanlarının avcılardan korunması için kesintisiz faaliyet yürüten ekipler, hayvanların açlık ve susuzluk gibi doğal riskler ve tehlikelerden korunmaları için de yoğun çaba sarf ediyor.

Su olmayan yüksek dağ kesimlerinde kaybolan kaynak sularını kazı çalışmasıyla tekrar yüzeye çıkaran ekipler, borularla yalaklara aktardıkları sulardan yaban hayvanlarının faydalanmasını sağlıyor.

Araç yolunun olmadığı kimi bölgelere patika yollardan ulaşan ekipler, yaban hayvanlarının su yalaklarından maksimum düzeyde faydalanması için büyük çaba gösteriyor.

Ekipler, su olmayan yüksek dağ kesimlerine bırakılan su yalaklarından yaban hayvanlarının faydalanıp faydalanmadığının takibini ise fotokapanlar ile yapıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ekiplerin kış ayları boyunca dağlık bölgelerde yaptığı yemleme çalışması ile yaban hayvanlarının açlıktan korunduğu belirtildi.

Yaz aylarına girerken bu kez de yüksek kesimlerde su bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının unutulmadığı aktarılan açıklamada, "Su olmayan yüksek dağ kesimlerine bırakılan sıvatlardaki sulardan ihtiyaçlarını karşıladıkları ve yemleme yapılan yerlerdeki yemleri tükettikleri, fotokapan görüntüleri ile tespit edilmiştir. Koruma altındaki yaban dostlarımız teknolojik imkanlar kullanılarak, 7 gün 24 saat takip edilerek koruma ve kontrol faaliyetleri yerine getirilmektedir." denildi.