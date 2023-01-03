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Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da akran cinayetinde "şaka" savunması! "Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü" - Güncel son haberler
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Arkadaşını bıçakla öldüren liseli: Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü

Elazığ'daki akran cinayetinde arkadaşını öldüren liselinin ifadesi ortaya çıktı. Tartıştığı Erman Demiroğlu'nu bıçaklayarak öldüren S.K. ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi

Elazığ'da akran cinayetinde
DHA

Elazığ'ın Palu ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi S.K. (17), polisteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde meydana geldi.

"ŞAKALAŞIYORDUK, BİRDEN CİDDİYE DÖNDÜ"

Lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı. Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erman Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Baltaşı köyünde toprağa verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.'nin, ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dediği öğrenildi.

Erman Demiroğlu
Erman Demiroğlu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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